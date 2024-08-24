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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

1 гульден 1847 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 гульден 1847 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 1 гульден 1847 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1847
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1 гульден 1847 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 371033 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 300 PLN. Торги состоялись 15 июня 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Вюртемберг 1 гульден 1847 на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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