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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1856 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1856 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1856 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,14 - 2,82 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1856
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1856 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1211 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 650 EUR. Торги состоялись 2 июля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Hess Divo (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Sonntag (2)
  • VL Nummus (3)
  • Zöttl (2)
Вюртемберг 6 крейцеров 1856 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность VF
Цена
699 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1856 на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1856 на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1856 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1856 на аукционе VL Nummus - April 11, 2021
Продавец VL Nummus
Дата 11 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Вюртемберг 6 крейцеров 1856 на аукционе VL Nummus - July 12, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1856 на аукционе VL Nummus - February 9, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1856 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1856 на аукционе Hess Divo - August 29, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 29 августа 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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