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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1855 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1855 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1855 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,14 - 2,82 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1855
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1855 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1228 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 135 EUR. Торги состоялись 13 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 6 крейцеров 1855 на аукционе Stack's - September 13, 2023
Вюртемберг 6 крейцеров 1855 на аукционе Stack's - September 13, 2023
Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Вюртемберг 6 крейцеров 1855 на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1855 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Вюртемберг 6 крейцеров 1855 на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 6 крейцеров 1855 на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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