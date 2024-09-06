Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
6 крейцеров 1855 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,14 - 2,82 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1855
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1855 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1228 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 135 EUR. Торги состоялись 13 января 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
******
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