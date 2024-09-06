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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1849 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1849 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1849 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,14 - 2,82 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1849
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1849 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2160 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 55 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gärtner (2)
  • Grün (1)
  • Münzenonline (1)
Вюртемберг 6 крейцеров 1849 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1849 на аукционе Gärtner - February 20, 2023
Продавец Gärtner
Дата 20 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1849 на аукционе Gärtner - October 17, 2022
Продавец Gärtner
Дата 17 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1849 на аукционе Münzenonline - April 23, 2021
Продавец Münzenonline
Дата 23 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1849 на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Вюртемберг 6 крейцеров 1849 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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