Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
6 крейцеров 1847 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1847 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 622 проданному на аукционе Katz Auction за 5 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2024.
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