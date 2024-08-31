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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1847 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1847 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1847 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Petra Klein

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,14 - 2,82 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1847
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1847 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 622 проданному на аукционе Katz Auction за 5 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2024.

Сохранность
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  • Katz (1)
Вюртемберг 6 крейцеров 1847 на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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