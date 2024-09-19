Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
6 крейцеров 1831 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,14 - 2,82 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1831
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1831 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2527 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 85 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.
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