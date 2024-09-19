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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1831 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1831 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1831 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,14 - 2,82 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1831 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2527 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 85 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • Grün (1)
  • WAG (1)
Вюртемберг 6 крейцеров 1831 на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1831 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1831 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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