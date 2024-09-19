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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

6 крейцеров 1830 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1830 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 6 крейцеров 1830 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,14 - 2,82 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1830
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 6 крейцеров 1830 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2134 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Auctiones (1)
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  • Sonntag (1)
  • WAG (3)
  • Денга1700 (1)
Вюртемберг 6 крейцеров 1830 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1830 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Вюртемберг 6 крейцеров 1830 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Вюртемберг 6 крейцеров 1830 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1830 на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 6 крейцеров 1830 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 6 крейцеров 1830 на аукционе Auctiones - June 16, 2019
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1830 на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Вюртемберг 6 крейцеров 1830 на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1830 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1830 на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Вюртемберг 6 крейцеров 1830 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
Вюртемберг 6 крейцеров 1830 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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