Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
2 гульдена 1849 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 гульдена
- Год 1849
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 гульдена 1849 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 31226 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2280 USD. Торги состоялись 9 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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