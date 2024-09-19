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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

2 гульдена 1849 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 гульдена 1849 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 2 гульдена 1849 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1849
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 гульдена 1849 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 31226 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2280 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюртемберг 2 гульдена 1849 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Вюртемберг 2 гульдена 1849 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Вюртемберг 2 гульдена 1849 на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1849 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1849 на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1849 на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1849 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Вюртемберг 2 гульдена 1849 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1849 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1849 на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1849 на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1849 на аукционе Heritage - April 8, 2021
Вюртемберг 2 гульдена 1849 на аукционе Heritage - April 8, 2021
Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1849 на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1849 на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1849 на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность XF
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Вюртемберг 2 гульдена 1849 на аукционе Nomisma - May 19, 2018
Продавец Nomisma
Дата 19 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1849 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1849 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1849 на аукционе Nomisma - August 30, 2016
Продавец Nomisma
Дата 30 августа 2016
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1849 на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1849 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1849 на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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