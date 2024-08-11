Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
1/2 крейцера 1831 года "Тип 1824-1837" (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,104)
- Вес 0,49 - 0,63 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1831
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 1/2 крейцера 1831 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1682 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 120 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Sonntag (1)
- Zöttl (1)
Где продать?
Для продажи 1/2 крейцера 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск