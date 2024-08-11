Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
20 крейцеров 1799 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,583)
- Вес 6,68 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 20 крейцеров
- Год 1799
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 20 крейцеров 1799 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 4344 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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