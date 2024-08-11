Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

20 крейцеров 1799 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1799 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм Реверс монеты - 20 крейцеров 1799 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Фридрих I Вильгельм
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1799
  • Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 20 крейцеров 1799 года. Это серебряная монета периода Фридриха I Вильгельма. Рекорд цены принадлежит лоту 4344 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Künker (2)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Sonntag (2)
  • Teutoburger (1)
  • Westfälische (1)
Вюртемберг 20 крейцеров 1799 на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
388 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Вюртемберг 20 крейцеров 1799 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
2862 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Вюртемберг 20 крейцеров 1799 на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 20 крейцеров 1799 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 20 крейцеров 1799 на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 20 крейцеров 1799 на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 20 крейцеров 1799 на аукционе Meister & Sonntag - June 4, 2013
Продавец Meister & Sonntag
Дата 4 июня 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 20 крейцеров 1799 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 20 крейцеров 1799 на аукционе Künker - June 25, 2002
Продавец Künker
Дата 25 июня 2002
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Фридриха I Вильгельма Монеты Вюртемберга 1799 года Все вюртембергские монеты вюртембергские серебряные монеты вюртембергские монеты номиналом 20 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск