Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
10 крейцеров 1799 года (Вюртемберг, Фридрих I Вильгельм)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 3,9 гр
- Чистого серебра (0,0627 oz) 1,95 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Фридрих I Вильгельм
- Номинал 10 крейцеров
- Год 1799
- Правитель Фридрих I Вильгельм (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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