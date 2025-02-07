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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Монеты Вальдек-Пирмонта 1842 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1842 A
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1842 A
Средняя цена 180 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1842 A
Средняя цена 95 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1842 A
Средняя цена 140 $
Продажи
0 15
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