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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

1 пфенниг 1842 года A (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1842 года A - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих Реверс монеты - 1 пфенниг 1842 года A - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,4 - 1,55 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 352,360

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Генрих
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1842
  • Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1 пфенниг 1842 года со знаком A. Это медная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2007 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 220 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1842 A на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1842 A на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1842 A на аукционе Numisor - April 5, 2018
Продавец Numisor
Дата 5 апреля 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1842 A на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1842 A на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1842 A на аукционе Numisor - November 14, 2017
Продавец Numisor
Дата 14 ноября 2017
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1842 A на аукционе Numisor - April 20, 2017
Продавец Numisor
Дата 20 апреля 2017
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1842 A на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1842 A на аукционе Numisor - November 15, 2016
Продавец Numisor
Дата 15 ноября 2016
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1842 A на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1842 A на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1842 A на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1842 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1842 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1842 A на аукционе Münzen & Medaillen - October 9, 2003
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 9 октября 2003
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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