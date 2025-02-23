Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
1 пфенниг 1842 года A (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,4 - 1,55 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 352,360
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг Генрих
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1842
- Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1 пфенниг 1842 года со знаком A. Это медная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2007 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 220 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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