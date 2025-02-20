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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

1 серебряный грош 1842 года A (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1842 года A - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих Реверс монеты - 1 серебряный грош 1842 года A - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 309,750

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Генрих
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1842
  • Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1 серебряный грош 1842 года со знаком A. Это серебряная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1151 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 260 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1842 A на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1842 A на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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