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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Монеты Вальдек-Пирмонта 1809 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 гроша 1809 F.W.
Средняя цена 150 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1809 F.W.
Средняя цена 60 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1809 F.W. Надпись по кругу
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1809 F.W.
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1809 F.W.
Средняя цена 90 $
Продажи
0 8
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