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Вальдек-Пирмонт
1809
Вальдек-Пирмонт
Период:
1806-1867
1806-1867
Карл Август Фридрих
1809-1810
Георг
1806-1813
Георг Генрих
1814-1845
Георг Виктор
1847-1867
Главная
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Вальдек-Пирмонт
1809
Монеты Вальдек-Пирмонта 1809 года
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Медные монеты
1/2 гроша 1809 F.W.
Средняя цена
150 $
Продажи
0
15
3 пфеннига 1809 F.W.
Средняя цена
60 $
Продажи
0
1
3 пфеннига 1809 F.W.
Надпись по кругу
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 пфенниг 1809 F.W.
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 пфенниг 1809 F.W.
Средняя цена
90 $
Продажи
0
8
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Вальдек-Пирмонт
Период
1806-1867
Категория
Зактрыть
???
Вальдек-Пирмонт
Период
1806-1867
Карл Август Фридрих
1809-1810
Георг
1806-1813
Георг Генрих
1814-1845
Георг Виктор
1847-1867
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