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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

1/2 гроша 1809 года F.W. (Вальдек-Пирмонт, Карл Август Фридрих)

Аверс монеты - 1/2 гроша 1809 года F.W. - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Карл Август Фридрих Реверс монеты - 1/2 гроша 1809 года F.W. - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Карл Август Фридрих

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,38 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Карл Август Фридрих
  • Номинал 1/2 гроша
  • Год 1809
  • Правитель Карл Август Фридрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Арользен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1/2 гроша 1809 года со знаком F.W.. Это медная монета периода Карла Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1771 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
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Вальдек-Пирмонт 1/2 гроша 1809 F.W. на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Вальдек-Пирмонт 1/2 гроша 1809 F.W. на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Вальдек-Пирмонт 1/2 гроша 1809 F.W. на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1/2 гроша 1809 F.W. на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Вальдек-Пирмонт 1/2 гроша 1809 F.W. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1/2 гроша 1809 F.W. на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1/2 гроша 1809 F.W. на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1/2 гроша 1809 F.W. на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1/2 гроша 1809 F.W. на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1/2 гроша 1809 F.W. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1/2 гроша 1809 F.W. на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1/2 гроша 1809 F.W. на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Вальдек-Пирмонт 1/2 гроша 1809 F.W. на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1/2 гроша 1809 F.W. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 5, 2013
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 5 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
Вальдек-Пирмонт 1/2 гроша 1809 F.W. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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