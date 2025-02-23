Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
1/2 гроша 1809 года F.W. (Вальдек-Пирмонт, Карл Август Фридрих)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,38 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Карл Август Фридрих
- Номинал 1/2 гроша
- Год 1809
- Правитель Карл Август Фридрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Арользен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1/2 гроша 1809 года со знаком F.W.. Это медная монета периода Карла Августа Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1771 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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