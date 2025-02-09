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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Медные монеты 1/2 гроша Карла Августа Фридриха - Вальдек-Пирмонт

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1/2 гроша 1809

Год Знак Описание Продажи Продажи
1809 F.W. 0 15
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