flag
Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

3 пфеннига 1809 года F.W. "Тип 1809-1810". Надпись по кругу (Вальдек-Пирмонт, Карл Август Фридрих)

Разновидность: Надпись по кругу

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 - 3,7 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Карл Август Фридрих
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1809
  • Правитель Карл Август Фридрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Арользен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 475
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вальдек-Пирмонта Каталог монет Карла Августа Фридриха Монеты Вальдек-Пирмонта 1809 года Все Вальдек-Пирмонтские монеты Вальдек-Пирмонтские медные монеты Вальдек-Пирмонтские монеты номиналом 3 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 20 февр. 2025
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 8 февр. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть