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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1 шиллинг 1837 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 479,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1837 года со знаком WW. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 224 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 1600 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (6)
  • Teutoburger (1)
Великобритания 1 шиллинг 1837 WW на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 35 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1837 WW на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 110 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1837 WW на аукционе Spink - July 6, 2021
Продавец Spink
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1837 WW на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1837 WW на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1837 WW на аукционе HERVERA - July 11, 2019
Продавец HERVERA
Дата 11 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1837 WW на аукционе Soler y Llach - July 10, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1837 WW на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1837 WW на аукционе Soler y Llach - February 28, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1837 WW на аукционе HERVERA - October 26, 2018
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1837 WW на аукционе Soler y Llach - October 25, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 25 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1837 WW на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность PF61 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1837 WW на аукционе Spink - July 2, 2018
Продавец Spink
Дата 2 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1837 WW на аукционе Spink - July 2, 2018
Продавец Spink
Дата 2 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1837 WW на аукционе CNG - March 14, 2017
Продавец CNG
Дата 14 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1837 WW на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1837 WW на аукционе DNW - September 23, 2016
Продавец DNW
Дата 23 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1837 WW на аукционе Spink - December 1, 2015
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1837 WW на аукционе Spink - December 3, 2012
Продавец Spink
Дата 3 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1837 WW на аукционе Heritage - January 3, 2011
Великобритания 1 шиллинг 1837 WW на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность MS65 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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