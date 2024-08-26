Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1 шиллинг 1837 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 479,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1837
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1837 года со знаком WW. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 224 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 1600 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (1)
- CNG (1)
- DNW (3)
- Heritage (1)
- HERVERA (3)
- NOONANS (1)
- Soler y Llach (3)
- Spink (6)
- Teutoburger (1)
Продавец HERVERA
Дата 11 июля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность PF61 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец DNW
Дата 23 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Spink
Дата 3 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 шиллинг 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск