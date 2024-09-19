Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1 шиллинг 1836 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,568,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1836
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (132)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1836 года со знаком WW. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 24085 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1528 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (2)
- Aurea (1)
- BAC (1)
- Baldwin's (9)
- Baldwin's of St. James's (3)
- Busso Peus (2)
- CNG (1)
- Coin Cabinet (1)
- DNW (13)
- Emporium Hamburg (1)
- Goldberg (6)
- Grün (2)
- Heritage (31)
- Heritage Eur (1)
- Hosker Haynes Auctioneers Ltd (1)
- Jean ELSEN (1)
- Katz (1)
- Klondike Auction (1)
- Künker (10)
- Noble Numismatics Pty Ltd (4)
- NOONANS (11)
- Pesek Auctions (1)
- Schulman (1)
- SINCONA (1)
- Sovereign Rarities (1)
- Spink (12)
- St James’s (3)
- Stack's (2)
- Stephen Album (2)
- Teutoburger (2)
- UBS (1)
- WAG (3)
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где продать?
Для продажи 1 шиллинг 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск