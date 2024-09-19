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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1 шиллинг 1831 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1831 года WW - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 1 шиллинг 1831 года WW - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1831 года со знаком WW. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 24182 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1495 USD. Торги состоялись 2 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (2)
  • Künker (1)
  • Nihon (1)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (2)
  • Spink (1)
Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
1120 $
Цена в валюте аукциона 1600 AUD
Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 1200 AUD
Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Nihon - June 13, 2021
Продавец Nihon
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Heritage - January 13, 2020
Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Künker - September 26, 2017
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Baldwin's of St. James's - June 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Busso Peus - April 28, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Auction World - July 18, 2016
Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Baldwin's - May 8, 2013
Продавец Baldwin's
Дата 8 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Spink - December 3, 2012
Продавец Spink
Дата 3 декабря 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Heritage - January 3, 2011
Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Baldwin's - May 1, 2006
Продавец Baldwin's
Дата 1 мая 2006
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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