Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1 шиллинг 1831 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1831
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1831 года со знаком WW. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 24182 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1495 USD. Торги состоялись 2 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
1120 $
Цена в валюте аукциона 1600 AUD
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 1200 AUD
Продавец Nihon
Дата 13 июня 2021
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 июня 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 8 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Spink
Дата 3 декабря 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 шиллинг 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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