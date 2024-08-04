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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1 шиллинг 1831 года WW. Гладкий гурт (Великобритания, Вильгельм IV)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - 1 шиллинг 1831 года WW Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 1 шиллинг 1831 года WW Гладкий гурт - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Spink

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (69) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1831 года со знаком WW. Гладкий гурт. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1067 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 68000 GBP. Торги состоялись 30 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (9)
  • St James’s (4)
  • Stack's (4)
Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
1393 $
Цена в валюте аукциона 220000 JPY
Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF,
Цена
591 $
Цена в валюте аукциона 460 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Heritage - June 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2024
Сохранность PR64 CAM PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 8 мая 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе St James’s - February 28, 2024
Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе St James’s - September 21, 2022
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе St James’s - September 21, 2022
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Coin Cabinet - May 31, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Stack's - January 20, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Heritage - November 18, 2021
Продавец Heritage
Дата 18 ноября 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе St James’s - October 14, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе St James’s - October 14, 2021
Продавец St James’s
Дата 14 октября 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1831 WW на аукционе Baldwin's - October 6, 2021
Продавец Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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