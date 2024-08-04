Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1 крона 1831 года W. WYON (Великобритания, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 крона 1831 года W. WYON - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV Реверс монеты - 1 крона 1831 года W. WYON - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм IV

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,2759 гр
  • Чистого серебра (0,8409 oz) 26,1552 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1 крона
  • Год 1831
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1831 года со знаком W. WYON. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 639 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 26500000 JPY. Торги состоялись 10 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Baldwin's (1)
  • Baldwin's of St. James's (4)
  • Heritage (3)
  • London Coins (3)
  • New York Sale (1)
  • Nihon (1)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • Spink (2)
  • Stack's (1)
Великобритания 1 крона 1831 W. WYON на аукционе Nihon - June 11, 2023
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
190107 $
Цена в валюте аукциона 26500000 JPY
Великобритания 1 крона 1831 W. WYON на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
88886 $
Цена в валюте аукциона 127000 AUD
Великобритания 1 крона 1831 W. WYON на аукционе Spink - January 16, 2021
Великобритания 1 крона 1831 W. WYON на аукционе Spink - January 16, 2021
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1 крона 1831 W. WYON на аукционе Baldwin's of St. James's - October 27, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 октября 2020
Сохранность PF63 PCGS
Цена
Великобритания 1 крона 1831 W. WYON на аукционе Baldwin's of St. James's - January 19, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 января 2020
Сохранность PF63 PCGS
Цена
Великобритания 1 крона 1831 W. WYON на аукционе Baldwin's of St. James's - June 12, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 12 июня 2019
Сохранность PF63 PCGS
Цена
Великобритания 1 крона 1831 W. WYON на аукционе Stack's - August 16, 2018
Великобритания 1 крона 1831 W. WYON на аукционе Stack's - August 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1 крона 1831 W. WYON на аукционе New York Sale - January 10, 2018
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2018
Сохранность PF63 NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1831 W. WYON на аукционе Heritage - January 8, 2018
Великобритания 1 крона 1831 W. WYON на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1 крона 1831 W. WYON на аукционе Baldwin's of St. James's - September 22, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 сентября 2017
Сохранность PF63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1 крона 1831 W. WYON на аукционе Heritage - April 10, 2017
Великобритания 1 крона 1831 W. WYON на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1 крона 1831 W. WYON на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность PF64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1 крона 1831 W. WYON на аукционе London Coins - December 5, 2015
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1 крона 1831 W. WYON на аукционе London Coins - June 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1 крона 1831 W. WYON на аукционе London Coins - December 6, 2014
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1 крона 1831 W. WYON на аукционе Heritage - January 6, 2014
Великобритания 1 крона 1831 W. WYON на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность PF64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1 крона 1831 W. WYON на аукционе Baldwin's - May 6, 2008
Продавец Baldwin's
Дата 6 мая 2008
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1 крона 1831 W. WYON на аукционе Spink - September 26, 2007
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2007
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 крона 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Вильгельма IV Монеты Великобритании 1831 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1 крона Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск