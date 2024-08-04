Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1 крона 1831 года W. WYON (Великобритания, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,2759 гр
- Чистого серебра (0,8409 oz) 26,1552 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1 крона
- Год 1831
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1831 года со знаком W. WYON. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 639 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 26500000 JPY. Торги состоялись 10 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Baldwin's (1)
- Baldwin's of St. James's (4)
- Heritage (3)
- London Coins (3)
- New York Sale (1)
- Nihon (1)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- Spink (2)
- Stack's (1)
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
190107 $
Цена в валюте аукциона 26500000 JPY
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
88886 $
Цена в валюте аукциона 127000 AUD
Продавец Spink
Дата 16 января 2021
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 сентября 2017
Сохранность PF63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность PF64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность PF64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 крона 1831 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск