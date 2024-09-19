Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1 крона 1834 года WW (Великобритания, Вильгельм IV)
Фотография: Sovereign Rarities Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,2759 гр
- Чистого серебра (0,8409 oz) 26,1552 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1 крона
- Год 1834
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1834 года со знаком WW. Это серебряная монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30295 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312000 USD. Торги состоялись 25 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
97921 $
Цена в валюте аукциона 87000 GBP
Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2021
Сохранность PF61 NGC
Цена
40992 $
Цена в валюте аукциона 30000 GBP
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 января 2020
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 13 января 2018
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2011
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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