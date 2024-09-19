Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пробная 1 крона 1832 года WW. Свинец (Великобритания, Вильгельм IV)
Разновидность: Свинец
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1 крона 1832 года со знаком WW. Свинец. Это свинцовая монета периода Вильгельма IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3596 проданному на аукционе Auction World за 2660000 JPY. Торги состоялись 18 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PF62 PCGS
Цена
24690 $
Цена в валюте аукциона 2660000 JPY
Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
17895 $
Цена в валюте аукциона 2010000 JPY
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 января 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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