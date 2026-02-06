flag
Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" (Великобритания, Яков I)

Аверс монеты - Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков IРеверс монеты - Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,995)
  • Вес6,5 гр
  • Чистого золота (0,2079 oz) 6,4675 гр
  • Диаметр32 мм

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодЯков I
  • НоминалРиал «Шпора»
  • Годбез года (1619-1625)
  • ПравительЯков I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:83000 USD
График аукционных продаж Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Яков I
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты риал «Шпора» без года (1619-1625) года "Третий выпуск". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1589 проданному на аукционе SINCONA AG за 120000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
133566 $
Цена в валюте аукциона 120000 CHF
Великобритания Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 марта 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 марта 2022
СохранностьUNC
Цена
65919 $
Цена в валюте аукциона 50000 GBP
Великобритания Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 28 сентября 2021
Великобритания Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 28 сентября 2021
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
Великобритания Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2019
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2019
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Великобритания Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Numismatica Genevensis - 3 декабря 2018
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата3 декабря 2018
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Великобритания Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - 15 мая 2017
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата15 мая 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе New York Sale - 11 января 2017
ПродавецNew York Sale
Дата11 января 2017
СохранностьXF
Цена
Великобритания Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 22 марта 2016
ПродавецSpink
Дата22 марта 2016
СохранностьXF
Цена
Великобритания Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 5 февраля 2016
Великобритания Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 5 февраля 2016
ПродавецStack's
Дата5 февраля 2016
СохранностьMS64 NGC
Цена
Великобритания Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 6 января 2014
Великобритания Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - 6 января 2014
ПродавецHeritage
Дата6 января 2014
СохранностьMS64 NGC
Цена
Великобритания Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе CNG - 9 октября 2013
ПродавецCNG
Дата9 октября 2013
СохранностьXF
Цена
Великобритания Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 16 августа 2013
Великобритания Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - 16 августа 2013
ПродавецStack's
Дата16 августа 2013
СохранностьXF
Цена
Великобритания Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 1 декабря 2010
ПродавецSpink
Дата1 декабря 2010
СохранностьVF
Цена
Великобритания Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 24 июня 2010
ПродавецSpink
Дата24 июня 2010
СохранностьXF
Цена
Великобритания Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Goldberg - 2 июня 2010
Великобритания Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Goldberg - 2 июня 2010
ПродавецGoldberg
Дата2 июня 2010
СохранностьUNC
Цена
Великобритания Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Goldberg - 16 сентября 2008
Великобритания Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Goldberg - 16 сентября 2008
ПродавецGoldberg
Дата16 сентября 2008
СохранностьAU55 NGC
Цена
Великобритания Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Goldberg - 26 мая 2008
Великобритания Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Goldberg - 26 мая 2008
ПродавецGoldberg
Дата26 мая 2008
СохранностьMS64 NGC
Цена
Великобритания Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" на аукционе Spink - 30 ноября 2005
ПродавецSpink
Дата30 ноября 2005
СохранностьXF
Цена
Сколько стоит золотая монета Якова I риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск"?

По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" составляет 83000 USD. В монете содержится 6,4675 гр чистого золота, поэтому ниже 991,68 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск"?

Информация о текущей стоимости британской монеты риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск"?

Для продажи риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

