Риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" (Великобритания, Яков I)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,995)
- Вес6,5 гр
- Чистого золота (0,2079 oz) 6,4675 гр
- Диаметр32 мм
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодЯков I
- НоминалРиал «Шпора»
- Годбез года (1619-1625)
- ПравительЯков I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты риал «Шпора» без года (1619-1625) года "Третий выпуск". Это золотая монета периода Якова I. Рекорд цены принадлежит лоту 1589 проданному на аукционе SINCONA AG за 120000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сколько стоит золотая монета Якова I риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск"?
По последним данным на 6 февраля 2026 средняя стоимость золотой монеты риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" составляет 83000 USD. В монете содержится 6,4675 гр чистого золота, поэтому ниже 991,68 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск"?
Информация о текущей стоимости британской монеты риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск"?
Для продажи риал «Шпора» без года (1619-1625) "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.