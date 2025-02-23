Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Флорин (2 шиллинга) 1940 года HP (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 11,31 гр
- Чистого серебра (0,1818 oz) 5,655 гр
- Диаметр 28,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 18,700,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1940
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1940 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1263 проданному на аукционе Pesek Auctions за 15 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2024.
Сохранность
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- Rzeszowski DA (3)
Продавец Numisbalt
Дата 23 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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