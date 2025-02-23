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Флорин (2 шиллинга) 1940 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1940 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1940 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 11,31 гр
  • Чистого серебра (0,1818 oz) 5,655 гр
  • Диаметр 28,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 18,700,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1940
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1940 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1263 проданному на аукционе Pesek Auctions за 15 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (8)
  • Katz (1)
  • Numisbalt (1)
  • Pesek Auctions (2)
  • Rzeszowski DA (3)
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1940 HP на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1940 HP на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 7 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1940 HP на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1940 HP на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1940 HP на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1940 HP на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1940 HP на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1940 HP на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1940 HP на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1940 HP на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1940 HP на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1940 HP на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1940 HP на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1940 HP на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1940 HP на аукционе BAC - July 21, 2021
Продавец BAC
Дата 21 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1940 HP на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1940 HP на аукционе Numisbalt - May 23, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 23 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1940 HP на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1940 HP на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1940 HP на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Флорин (2 шиллинга) 1940 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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