Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
2 пенса 1940 года HP (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 0,94 гр
- Чистого серебра (0,0151 oz) 0,47 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,277
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 2 пенса
- Год 1940
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1940 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 737 проданному на аукционе Russiancoin за 3500 RUB. Торги состоялись 18 августа 2022.
Сохранность
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- Russiancoin (5)
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность PROOF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 3500 RUB
Где продать?
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