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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

2 пенса 1940 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 2 пенса 1940 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 2 пенса 1940 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 0,94 гр
  • Чистого серебра (0,0151 oz) 0,47 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,277

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1940
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1940 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 737 проданному на аукционе Russiancoin за 3500 RUB. Торги состоялись 18 августа 2022.

Сохранность
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Великобритания 2 пенса 1940 HP на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность PROOF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 3500 RUB
Великобритания 2 пенса 1940 HP на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 2 пенса 1940 HP на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 2 пенса 1940 HP на аукционе Russiancoin - October 15, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 15 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 2 пенса 1940 HP на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

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