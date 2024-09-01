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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

6 пенсов 1824 года BP (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 6 пенсов 1824 года BP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 6 пенсов 1824 года BP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 634,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1824
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1824 года со знаком BP. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21387 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1725 USD. Торги состоялись 4 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Великобритания 6 пенсов 1824 BP на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 6 пенсов 1824 BP на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Великобритания 6 пенсов 1824 BP на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Великобритания 6 пенсов 1824 BP на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1824 BP на аукционе Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1824 BP на аукционе Tennants Auctioneers - October 15, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1824 BP на аукционе VL Nummus - September 17, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1824 BP на аукционе Heritage - July 27, 2023
Продавец Heritage
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1824 BP на аукционе Attica Auctions - April 23, 2023
Продавец Attica Auctions
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1824 BP на аукционе Via - March 24, 2023
Продавец Via
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1824 BP на аукционе Baldwin's - March 9, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1824 BP на аукционе Heritage - January 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1824 BP на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
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Великобритания 6 пенсов 1824 BP на аукционе DNW - March 9, 2022
Продавец DNW
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF
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Великобритания 6 пенсов 1824 BP на аукционе CNG - October 12, 2021
Продавец CNG
Дата 12 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1824 BP на аукционе HARMERS - September 27, 2021
Продавец HARMERS
Дата 27 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1824 BP на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1824 BP на аукционе Spink - July 6, 2021
Продавец Spink
Дата 6 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1824 BP на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1824 BP на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1824 BP на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1824 BP на аукционе Spink - February 23, 2021
Продавец Spink
Дата 23 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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