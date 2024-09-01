Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
6 пенсов 1824 года BP (Великобритания, Георг IV)
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 634,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 6 пенсов
- Год 1824
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1824 года со знаком BP. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 21387 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1725 USD. Торги состоялись 4 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Attica Auctions
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 12 октября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец HARMERS
Дата 27 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Где продать?
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