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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1 шиллинг 1827 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1827 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 1 шиллинг 1827 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 574,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1827
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1827 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1800 USD. Торги состоялись 12 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (3)
  • St James’s (1)
  • WAG (1)
Великобритания 1 шиллинг 1827 на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1827 на аукционе Heritage - April 20, 2023
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Великобритания 1 шиллинг 1827 на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1827 на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - March 28, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1827 на аукционе Schulman - December 15, 2022
Продавец Schulman
Дата 15 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1827 на аукционе St James’s - September 21, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1827 на аукционе St James’s - September 21, 2022
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1827 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1827 на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1827 на аукционе CNG - October 12, 2021
Продавец CNG
Дата 12 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1827 на аукционе Spink - July 6, 2021
Продавец Spink
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1827 на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1827 на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF
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Великобритания 1 шиллинг 1827 на аукционе Heritage - September 5, 2019
Великобритания 1 шиллинг 1827 на аукционе Heritage - September 5, 2019
Продавец Heritage
Дата 5 сентября 2019
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1827 на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность VF
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Великобритания 1 шиллинг 1827 на аукционе Spink - October 29, 2018
Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность XF
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Великобритания 1 шиллинг 1827 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1827 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 1 шиллинг 1827 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1827 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 1 шиллинг 1827 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1827 на аукционе Heritage - September 12, 2017
Великобритания 1 шиллинг 1827 на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1827 на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1827 на аукционе Heritage - March 27, 2016
Великобритания 1 шиллинг 1827 на аукционе Heritage - March 27, 2016
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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