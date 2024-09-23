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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1 шиллинг 1823 года BP (Великобритания, Георг IV)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 693,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1823
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1823 года со знаком BP. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2317 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 1800 USD. Торги состоялись 7 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1823 BP на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
283 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1823 BP на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1823 BP на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1823 BP на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
410 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Великобритания 1 шиллинг 1823 BP на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1823 BP на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1823 BP на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1823 BP на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1823 BP на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1823 BP на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1823 BP на аукционе CNG - May 17, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1823 BP на аукционе CNG - May 17, 2022
Продавец CNG
Дата 17 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1823 BP на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1823 BP на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1823 BP на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1823 BP на аукционе DNW - June 3, 2021
Продавец DNW
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1823 BP на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1823 BP на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1823 BP на аукционе Höhn - October 4, 2020
Продавец Höhn
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1823 BP на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1823 BP на аукционе BAC - September 17, 2019
Продавец BAC
Дата 17 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1823 BP на аукционе BAC - December 18, 2018
Продавец BAC
Дата 18 декабря 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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