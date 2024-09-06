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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1 шиллинг 1821 года BP (Великобритания, Георг IV)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,463,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1821
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (206)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1821 года со знаком BP. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2592 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 6900 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1821 BP на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность XF
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 90 CHF
Великобритания 1 шиллинг 1821 BP на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
835 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1821 BP на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1821 BP на аукционе St James’s - February 28, 2024
Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1821 BP на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1821 BP на аукционе Tennants Auctioneers - February 14, 2024
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1821 BP на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1821 BP на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1821 BP на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1821 BP на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1821 BP на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1821 BP на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1821 BP на аукционе St James’s - November 4, 2023
Продавец St James’s
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
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Великобритания 1 шиллинг 1821 BP на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1821 BP на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1821 BP на аукционе Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1821 BP на аукционе Tennants Auctioneers - October 15, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1821 BP на аукционе NOONANS - October 3, 2023
Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1821 BP на аукционе Stack's - August 16, 2023
Великобритания 1 шиллинг 1821 BP на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1821 BP на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1821 BP на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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