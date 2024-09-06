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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1 крона 1826 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 1 крона 1826 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 1 крона 1826 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 28,28 гр
  • Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 150

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1 крона
  • Год 1826
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (143)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1826 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3419 проданному на аукционе Auction World за 8800000 JPY. Торги состоялись 17 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1826 на аукционе Nihon - June 9, 2024
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
22970 $
Цена в валюте аукциона 3600000 JPY
Великобритания 1 крона 1826 на аукционе Schulman - March 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
4541 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Великобритания 1 крона 1826 на аукционе St James’s - February 28, 2024
Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF58 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1826 на аукционе Goldberg - January 31, 2024
Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1826 на аукционе Heritage - January 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1826 на аукционе Heritage - January 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1826 на аукционе St James’s - November 8, 2023
Продавец St James’s
Дата 8 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1 крона 1826 на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1826 на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1826 на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1826 на аукционе CNG - September 20, 2023
Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность PF58 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1826 на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1826 на аукционе Heritage - June 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность PF58 PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1826 на аукционе Nihon - June 11, 2023
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность PF20 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1826 на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1826 на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1826 на аукционе Spink - October 18, 2022
Продавец Spink
Дата 18 октября 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1826 на аукционе St James’s - September 22, 2022
Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1826 на аукционе CNG - October 7, 2022
Великобритания 1 крона 1826 на аукционе CNG - October 7, 2022
Продавец CNG
Дата 7 октября 2022
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1826 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 29, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1 крона 1826 на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Где купить?
Великобритания 1 крона 1826 на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность PF61 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 крона 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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