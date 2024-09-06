Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1 крона 1826 года (Великобритания, Георг IV)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,28 гр
- Чистого серебра (0,841 oz) 26,159 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 150
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1 крона
- Год 1826
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (143)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1826 года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3419 проданному на аукционе Auction World за 8800000 JPY. Торги состоялись 17 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
22970 $
Цена в валюте аукциона 3600000 JPY
Продавец St James’s
Дата 28 февраля 2024
Сохранность PF58 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 31 января 2024
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 8 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность PF58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность PF58 PCGS
Цена
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Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность PF20 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 18 октября 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 7 октября 2022
Сохранность PF61 NGC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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