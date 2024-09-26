Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1 крона 1821 года BP. TERTIO (Великобритания, Георг IV)
Разновидность: TERTIO
Фотография: Baldwin's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 28,3 гр
- Чистого серебра (0,8416 oz) 26,1775 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1 крона
- Год 1821
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1821 года со знаком BP. TERTIO. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 726 проданному на аукционе Nihon Coin Auction за 1700000 JPY. Торги состоялись 10 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 21 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
2634 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 27 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 6 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 29 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2017
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 сентября 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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