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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пробная 1 крона без года (1820-1830) (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Пробная 1 крона без года (1820-1830) - цена монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Пробная 1 крона без года (1820-1830) - цена монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Sovereign Rarities

Техническая информация

  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1 крона
  • Год без года (1820-1830)
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1 крона без года (1820-1830) года. Это undefined монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30145 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4113 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона без года (1820-1830) (Пробная) на аукционе St James’s - July 22, 2021
Продавец St James’s
Дата 22 июля 2021
Сохранность XF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 56 GBP
Великобритания 1 крона без года (1820-1830) (Пробная) на аукционе St James’s - June 25, 2021
Продавец St James’s
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
722 $
Цена в валюте аукциона 520 GBP
Великобритания 1 крона без года (1820-1830) (Пробная) на аукционе London Coins - June 6, 2021
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона без года (1820-1830) (Пробная) на аукционе Baldwin's of St. James's - March 17, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 17 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1820-1830) (Пробная) на аукционе Baldwin's of St. James's - March 25, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1820-1830) (Пробная) на аукционе DNW - March 10, 2020
Продавец DNW
Дата 10 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона без года (1820-1830) (Пробная) на аукционе DNW - January 23, 2020
Продавец DNW
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1820-1830) (Пробная) на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона без года (1820-1830) (Пробная) на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 крона без года (1820-1830) (Пробная) на аукционе London Coins - August 30, 2019
Продавец London Coins
Дата 30 августа 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона без года (1820-1830) (Пробная) на аукционе London Coins - March 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 марта 2019
Сохранность XF
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Великобритания 1 крона без года (1820-1830) (Пробная) на аукционе Baldwin's of St. James's - November 22, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона без года (1820-1830) (Пробная) на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1820-1830) (Пробная) на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1820-1830) (Пробная) на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона без года (1820-1830) (Пробная) на аукционе Baldwin's of St. James's - September 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 крона без года (1820-1830) (Пробная) на аукционе London Coins - June 4, 2016
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2016
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1820-1830) (Пробная) на аукционе Heritage - June 28, 2015
Великобритания 1 крона без года (1820-1830) (Пробная) на аукционе Heritage - June 28, 2015
Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона без года (1820-1830) (Пробная) на аукционе London Coins - February 28, 2015
Продавец London Coins
Дата 28 февраля 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона без года (1820-1830) (Пробная) на аукционе London Coins - December 6, 2014
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2014
Сохранность AU50 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1820-1830) (Пробная) на аукционе Heritage - April 16, 2014
Великобритания 1 крона без года (1820-1830) (Пробная) на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF55 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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