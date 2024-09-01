Пробная 1 крона без года (1820-1830) (Великобритания, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1 крона без года (1820-1830) года. Это undefined монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30145 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4113 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

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