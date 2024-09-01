Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пробная 1 крона без года (1820-1830) (Великобритания, Георг IV)
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1 крона без года (1820-1830) года. Это undefined монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 30145 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4113 USD. Торги состоялись 14 января 2014.
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Продавец London Coins
Дата 6 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 30 августа 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 2 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 июня 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 28 февраля 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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