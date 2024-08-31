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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пробная 1 крона 1828 года. Медь (Великобритания, Георг IV)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Пробная 1 крона 1828 года Медь - цена монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Пробная 1 крона 1828 года Медь - цена монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1 крона
  • Год 1828
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1 крона 1828 года. Медь. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 4552 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 23000 USD. Торги состоялись 1 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Goldberg (1)
Великобритания 1 крона 1828 (Пробная) на аукционе Goldberg - June 4, 2013
Великобритания 1 крона 1828 (Пробная) на аукционе Goldberg - June 4, 2013
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2013
Сохранность PF62 BN NGC
Цена
23000 $
Цена в валюте аукциона 23000 USD
Великобритания 1 крона 1828 (Пробная) на аукционе Baldwin's - August 29, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 29 августа 2007
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 крона 1828 (Пробная) на аукционе Baldwin's - September 25, 2006
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 крона 1828 (Пробная) на аукционе Baldwin's - September 24, 2006
Продавец Baldwin's
Дата 24 сентября 2006
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крона 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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