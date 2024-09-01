Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пробная 1 крона MDCCCXX (1820) года (Великобритания, Георг IV)
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1 крона MDCCCXX (1820) года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 759 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 3700000 JPY. Торги состоялись 3 ноября 2018.
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Продавец Nihon
Дата 9 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
11982 $
Цена в валюте аукциона 1350000 JPY
Продавец GINZA
Дата 3 ноября 2018
Сохранность PF64 NGC
Цена
32692 $
Цена в валюте аукциона 3700000 JPY
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2017
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2012
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 30 ноября 2010
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 15 сентября 2008
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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