Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пробная 1 крона MDCCCXX (1820) года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Пробная 1 крона MDCCCXX (1820) года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Пробная 1 крона MDCCCXX (1820) года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Spink

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 35,7 гр
  • Чистого серебра (1,0617 oz) 33,0225 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1 крона
  • Год MDCCCXX (1820)
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1 крона MDCCCXX (1820) года. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 759 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 3700000 JPY. Торги состоялись 3 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • GINZA (1)
  • Goldberg (2)
  • Heritage (3)
  • Nihon (2)
  • Spink (3)
Великобритания 1 крона MDCCCXX (1820) (Пробная) на аукционе Nihon - December 9, 2018
Продавец Nihon
Дата 9 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
11982 $
Цена в валюте аукциона 1350000 JPY
Великобритания 1 крона MDCCCXX (1820) (Пробная) на аукционе GINZA - November 3, 2018
Продавец GINZA
Дата 3 ноября 2018
Сохранность PF64 NGC
Цена
32692 $
Цена в валюте аукциона 3700000 JPY
Великобритания 1 крона MDCCCXX (1820) (Пробная) на аукционе Nihon - December 10, 2017
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2017
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1 крона MDCCCXX (1820) (Пробная) на аукционе Spink - May 13, 2015
Продавец Spink
Дата 13 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1 крона MDCCCXX (1820) (Пробная) на аукционе Heritage - April 16, 2014
Великобритания 1 крона MDCCCXX (1820) (Пробная) на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1 крона MDCCCXX (1820) (Пробная) на аукционе Baldwin's of St. James's - March 5, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 5 марта 2014
Сохранность PF63 PCGS
Цена
Великобритания 1 крона MDCCCXX (1820) (Пробная) на аукционе Heritage - September 11, 2012
Великобритания 1 крона MDCCCXX (1820) (Пробная) на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность PF64 NGC
Цена
Великобритания 1 крона MDCCCXX (1820) (Пробная) на аукционе Goldberg - September 4, 2012
Великобритания 1 крона MDCCCXX (1820) (Пробная) на аукционе Goldberg - September 4, 2012
Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2012
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1 крона MDCCCXX (1820) (Пробная) на аукционе Heritage - April 18, 2011
Великобритания 1 крона MDCCCXX (1820) (Пробная) на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность PF61 NGC
Цена
Великобритания 1 крона MDCCCXX (1820) (Пробная) на аукционе Spink - November 30, 2010
Продавец Spink
Дата 30 ноября 2010
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1 крона MDCCCXX (1820) (Пробная) на аукционе Goldberg - September 15, 2008
Великобритания 1 крона MDCCCXX (1820) (Пробная) на аукционе Goldberg - September 15, 2008
Продавец Goldberg
Дата 15 сентября 2008
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1 крона MDCCCXX (1820) (Пробная) на аукционе Spink - March 30, 2004
Продавец Spink
Дата 30 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 крона 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга IV Монеты Великобритании 1820 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1 крона Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск