Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1707 года "Тип 1707-1711". После объединения (Великобритания, Анна)
Разновидность: После объединения
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Анна
- Номинал 6 пенсов
- Год 1707
- Правитель Анна (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1707 года. После объединения. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 2552 проданному на аукционе London Coins LTD за 800 GBP. Торги состоялись 2 сентября 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 4 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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