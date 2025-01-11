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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1707 года "Тип 1707-1711". После объединения (Великобритания, Анна)

Разновидность: После объединения

Аверс монеты - 6 пенсов 1707 года "Тип 1707-1711" После объединения - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна Реверс монеты - 6 пенсов 1707 года "Тип 1707-1711" После объединения - цена серебряной монеты - Великобритания, Анна

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Анна
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1707
  • Правитель Анна (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1707 года. После объединения. Это серебряная монета периода Анны. Рекорд цены принадлежит лоту 2552 проданному на аукционе London Coins LTD за 800 GBP. Торги состоялись 2 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
533 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 230 GBP
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 9, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе London Coins - March 7, 2021
Продавец London Coins
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Tauler & Fau - February 16, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 16 февраля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Stack's - October 23, 2019
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Stack's - October 23, 2019
Продавец Stack's
Дата 23 октября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе London Coins - June 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Sovereign Rarities - September 25, 2018
Продавец Sovereign Rarities
Дата 25 сентября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Morton & Eden - June 27, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 27 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Davissons Ltd. - April 4, 2018
Продавец Davissons Ltd.
Дата 4 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе Spink - January 14, 2018
Продавец Spink
Дата 14 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1707 на аукционе London Coins - September 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1707 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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