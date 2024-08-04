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Монеты Таиланда 1984 года
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Памятные (золото)
Памятные золотые монеты
6000 бат BE 2527 (1984) 84-летие матери принцессы
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—
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Таиланд
Период
1804-2016
Рама IV
1804-1868
Рама V
1868-1910
Рама IX
1946-2016
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