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Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016

6000 бат BE 2527 (1984) года "84-летие матери принцессы" (Таиланд, Рама IX)

Аверс монеты - 6000 бат BE 2527 (1984) года "84-летие матери принцессы" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX Реверс монеты - 6000 бат BE 2527 (1984) года "84-летие матери принцессы" - цена золотой монеты - Таиланд, Рама IX

Фотография: Stack's Bowers Galleries

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 15 гр
  • Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 835
  • Тираж PROOF 246

Описание

  • Страна Таиланд
  • Период Рама IX
  • Номинал 6000 бат
  • Год BE 2527 (1984)
  • Правитель Рама IX (Король Таиланда)
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 6000 бат BE 2527 (1984) года "84-летие матери принцессы". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1578 проданному на аукционе Auction World за 240000 JPY. Торги состоялись 21 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Таиланд 6000 бат BE 2527 (1984) "84-летие матери принцессы" на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
2114 $
Цена в валюте аукциона 240000 JPY
Таиланд 6000 бат BE 2527 (1984) "84-летие матери принцессы" на аукционе Stack's - January 14, 2015
Таиланд 6000 бат BE 2527 (1984) "84-летие матери принцессы" на аукционе Stack's - January 14, 2015
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6000 бат 1984 "84-летие матери принцессы" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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