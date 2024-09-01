Таиланд Период: 1804-2016 1804-2016
6000 бат BE 2527 (1984) года "84-летие матери принцессы" (Таиланд, Рама IX)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 15 гр
- Чистого золота (0,434 oz) 13,5 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 835
- Тираж PROOF 246
Описание
- Страна Таиланд
- Период Рама IX
- Номинал 6000 бат
- Год BE 2527 (1984)
- Правитель Рама IX (Король Таиланда)
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость тайской монеты 6000 бат BE 2527 (1984) года "84-летие матери принцессы". Это золотая монета периода Рамы IX. Рекорд цены принадлежит лоту 1578 проданному на аукционе Auction World за 240000 JPY. Торги состоялись 21 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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