Монеты Швейцарии 1897 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 франков 1897 B Вренели
Средняя цена550 $
Продажи
091
Аверс
Реверс
20 франков 1897 B ВренелиКлеймо в виде креста
Средняя цена170000 $
Продажи
05
