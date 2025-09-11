flag
20 франков 1897 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1897 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1897 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC400,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1897
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1897 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 833 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 150000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2016.

Швейцария 20 франков 1897 B "Вренели" на аукционе Leu - 8 сентября 2025
ПродавецLeu
Дата8 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
551 $
Цена в валюте аукциона 440 CHF
Швейцария 20 франков 1897 B "Вренели" на аукционе Leu - 10 июля 2025
ПродавецLeu
Дата10 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1897 B "Вренели" на аукционе Leu - 10 июля 2025
ПродавецLeu
Дата10 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1897 B "Вренели" на аукционе Leu - 10 июля 2025
ПродавецLeu
Дата10 июля 2025
СохранностьXF
Цена
530 $
Цена в валюте аукциона 420 CHF
Швейцария 20 франков 1897 B "Вренели" на аукционе Leu - 10 июля 2025
ПродавецLeu
Дата10 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1897 B "Вренели" на аукционе Leu - 10 июля 2025
ПродавецLeu
Дата10 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1897 B "Вренели" на аукционе Leu - 10 июля 2025
ПродавецLeu
Дата10 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1897 B "Вренели" на аукционе Leu - 10 июля 2025
ПродавецLeu
Дата10 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1897 B "Вренели" на аукционе Leu - 10 июля 2025
ПродавецLeu
Дата10 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1897 B "Вренели" на аукционе Leu - 10 июля 2025
ПродавецLeu
Дата10 июля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1897 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
Швейцария 20 франков 1897 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1897 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 25 марта 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 марта 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1897 B "Вренели" на аукционе HIRSCH - 13 февраля 2025
ПродавецHIRSCH
Дата13 февраля 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1897 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1897 B "Вренели" на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1897 B "Вренели" на аукционе Leu - 10 декабря 2024
ПродавецLeu
Дата10 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1897 B "Вренели" на аукционе Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea - 21 июля 2024
Швейцария 20 франков 1897 B "Вренели" на аукционе Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea - 21 июля 2024
ПродавецCasa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
Дата21 июля 2024
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1897 B "Вренели" на аукционе Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea - 1 мая 2024
Швейцария 20 франков 1897 B "Вренели" на аукционе Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea - 1 мая 2024
ПродавецCasa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
Дата1 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1897 B "Вренели" на аукционе Leu - 26 февраля 2024
ПродавецLeu
Дата26 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1897 B "Вренели" на аукционе Numismatica Italia - 16 февраля 2024
ПродавецNumismatica Italia
Дата16 февраля 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Швейцария 20 франков 1897 B "Вренели" на аукционе Leu - 14 декабря 2023
ПродавецLeu
Дата14 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1897 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1897 года "Вренели" с буквами B составляет 550 USD. В монете содержится 5,805 гр чистого золота, поэтому ниже 684,97 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1897 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1897 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1897 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 20 франков 1897 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

