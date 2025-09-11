20 франков 1897 года B "Вренели". Клеймо в виде креста (Швейцария, Конфедерация)
Разновидность: Клеймо в виде креста
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1897 года "Вренели" со знаком B. Клеймо в виде креста. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 2120 проданному на аукционе MDC Monaco за 200000 EUR. Торги состоялись 23 октября 2024.
Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1897 года B "Вренели", разновидность - клеймо в виде креста?
По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1897 года "Вренели" с буквами B, разновидность - клеймо в виде креста, составляет 170000 USD. В монете содержится 5,805 гр чистого золота, поэтому ниже 684,97 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1897 года "Вренели" с буквами B, вариант - клеймо в виде креста?
Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1897 года "Вренели" с буквами B, вариант - клеймо в виде креста, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 20 франков 1897 года "Вренели" со знаком B. Клеймо в виде креста?
Для продажи 20 франков 1897 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.