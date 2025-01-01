flag
ШвейцарияПериод:1850-2022 1850-2022

Монеты Швейцарии 1893 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 франков 1893 B
Средняя цена550 $
Продажи
1121
Аверс
Реверс
20 франков 1893 BКлеймо в виде креста
Средняя цена64000 $
Продажи
06
