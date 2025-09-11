flag
20 франков 1893 года B. Клеймо в виде креста (Швейцария, Конфедерация)

Разновидность: Клеймо в виде креста

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC25

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1893
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1893 года со знаком B. Клеймо в виде креста. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 4853 проданному на аукционе SINCONA AG за 70000 CHF. Торги состоялись 17 мая 2017.

Швейцария 20 франков 1893 B на аукционе SINCONA - 17 мая 2017
ПродавецSINCONA
Дата17 мая 2017
СохранностьUNC
Цена
71258 $
Цена в валюте аукциона 70000 CHF
Швейцария 20 франков 1893 B на аукционе Heritage - 11 августа 2016
Швейцария 20 франков 1893 B на аукционе Heritage - 11 августа 2016
ПродавецHeritage
Дата11 августа 2016
СохранностьMS62 PCGS
Цена
56400 $
Цена в валюте аукциона 56400 USD
Швейцария 20 франков 1893 B на аукционе SINCONA - 23 мая 2012
ПродавецSINCONA
Дата23 мая 2012
СохранностьPROOF
Цена
Швейцария 20 франков 1893 B на аукционе UBS - 6 сентября 2005
ПродавецUBS
Дата6 сентября 2005
СохранностьAU
Цена
ПродавецUBS
Дата15 сентября 2003
СохранностьPROOF
Швейцария 20 франков 1893 B на аукционе Leu - 25 октября 1999
ПродавецLeu
Дата25 октября 1999
СохранностьUNC
Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1893 года B, разновидность - клеймо в виде креста?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1893 года с буквами B, разновидность - клеймо в виде креста, составляет 64000 USD для регулярного чекана и 68000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 5,8064 гр чистого золота, поэтому ниже 685,34 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1893 года с буквами B, вариант - клеймо в виде креста?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1893 года с буквами B, вариант - клеймо в виде креста, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1893 года со знаком B. Клеймо в виде креста?

Для продажи 20 франков 1893 года B мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

