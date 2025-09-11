20 франков 1893 года B. Клеймо в виде креста (Швейцария, Конфедерация)
Разновидность: Клеймо в виде креста
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,900)
- Вес6,4516 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC25
Описание
- СтранаШвейцария
- ПериодКонфедерация
- Номинал20 франков
- Год1893
- Монетный дворБерн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1893 года со знаком B. Клеймо в виде креста. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 4853 проданному на аукционе SINCONA AG за 70000 CHF. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1893 года B, разновидность - клеймо в виде креста?
По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1893 года с буквами B, разновидность - клеймо в виде креста, составляет 64000 USD для регулярного чекана и 68000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 5,8064 гр чистого золота, поэтому ниже 685,34 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1893 года с буквами B, вариант - клеймо в виде креста?
Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1893 года с буквами B, вариант - клеймо в виде креста, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 20 франков 1893 года со знаком B. Клеймо в виде креста?
Для продажи 20 франков 1893 года B мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.