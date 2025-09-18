flag
20 франков 1893 года B (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1893 года B - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1893 года B - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,4516 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC100,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1893
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1893 года со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 22093 проданному на аукционе Heritage Auctions за 800 USD. Торги состоялись 5 ноября 2024.

Швейцария 20 франков 1893 B на аукционе Leu - 8 сентября 2025
ПродавецLeu
Дата8 сентября 2025
СохранностьAU
Цена
751 $
Цена в валюте аукциона 600 CHF
Швейцария 20 франков 1893 B на аукционе London Coins - 7 сентября 2025
ПродавецLondon Coins
Дата7 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
675 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Швейцария 20 франков 1893 B на аукционе Heritage - 31 июля 2025
ПродавецHeritage
Дата31 июля 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Швейцария 20 франков 1893 B на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1893 B на аукционе Coin Cabinet - 29 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 января 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Швейцария 20 франков 1893 B на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Швейцария 20 франков 1893 B на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Швейцария 20 франков 1893 B на аукционе Numismatica Ranieri - 13 ноября 2024
ПродавецNumismatica Ranieri
Дата13 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Швейцария 20 франков 1893 B на аукционе Heritage Eur - 11 ноября 2024
ПродавецHeritage Eur
Дата11 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Швейцария 20 франков 1893 B на аукционе Istra Numizmatika - 10 ноября 2024
ПродавецIstra Numizmatika
Дата10 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Швейцария 20 франков 1893 B на аукционе Heritage - 5 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата5 ноября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Швейцария 20 франков 1893 B на аукционе Leland Little - 2 октября 2024
ПродавецLeland Little
Дата2 октября 2024
СохранностьF
Цена
******
Швейцария 20 франков 1893 B на аукционе HIRSCH - 27 сентября 2024
ПродавецHIRSCH
Дата27 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Швейцария 20 франков 1893 B на аукционе Heritage - 15 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата15 августа 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Швейцария 20 франков 1893 B на аукционе Rhenumis - 11 июля 2024
ПродавецRhenumis
Дата11 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Швейцария 20 франков 1893 B на аукционе InAsta - 17 июня 2024
ПродавецInAsta
Дата17 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Швейцария 20 франков 1893 B на аукционе Künker - 24 мая 2024
ПродавецKünker
Дата24 мая 2024
СохранностьXF
Цена
******
Швейцария 20 франков 1893 B на аукционе Tauler & Fau - 12 марта 2024
ПродавецTauler & Fau
Дата12 марта 2024
СохранностьXF
Цена
******
Швейцария 20 франков 1893 B на аукционе Leu - 26 февраля 2024
ПродавецLeu
Дата26 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Швейцария 20 франков 1893 B на аукционе Nomisma Aste - 12 ноября 2023
ПродавецNomisma Aste
Дата12 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Швейцария 20 франков 1893 B на аукционе Numismatica Luciani - 10 ноября 2023
ПродавецNumismatica Luciani
Дата10 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Швейцария 20 франков 1893 B на аукционе Aureo & Calicó - 18 сентября 2025
ПродавецAureo & Calicó
Дата18 сентября 2025
СохранностьXF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1893 года B?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1893 года с буквами B составляет 550 USD. В монете содержится 5,8064 гр чистого золота, поэтому ниже 685,34 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1893 года с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1893 года с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1893 года со знаком B?

Для продажи 20 франков 1893 года B мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

