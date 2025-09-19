20 франков 1935 года LB "Вренели". Новодел (1945-1947) (Швейцария, Конфедерация)
Разновидность: Новодел (1945-1947)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,900)
- Вес6,45 гр
- Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC20,008,813
Описание
- СтранаШвейцария
- ПериодКонфедерация
- Номинал20 франков
- Год1935
- Монетный дворБерн
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1935 года "Вренели" со знаком LB. Новодел (1945-1947). Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 3919 проданному на аукционе SINCONA AG за 25000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2015.
Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1935 года LB "Вренели", разновидность - новодел (1945-1947)?
По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1935 года "Вренели" с буквами LB, разновидность - новодел (1945-1947), составляет 460 USD. В монете содержится 5,805 гр чистого золота, поэтому ниже 685,64 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1935 года "Вренели" с буквами LB, вариант - новодел (1945-1947)?
Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1935 года "Вренели" с буквами LB, вариант - новодел (1945-1947), основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 20 франков 1935 года "Вренели" со знаком LB. Новодел (1945-1947)?
Для продажи 20 франков 1935 года LB "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.