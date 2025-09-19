flag
ШвейцарияПериод:1850-2022 1850-2022

20 франков 1935 года LB "Вренели". Новодел (1945-1947) (Швейцария, Конфедерация)

Разновидность: Новодел (1945-1947)

Аверс монеты - 20 франков 1935 года LB "Вренели" Новодел (1945-1947) - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1935 года LB "Вренели" Новодел (1945-1947) - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC20,008,813

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1935
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (886)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1935 года "Вренели" со знаком LB. Новодел (1945-1947). Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 3919 проданному на аукционе SINCONA AG за 25000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 20 франков 1935 LB "Вренели" на аукционе Leu - 8 сентября 2025
ПродавецLeu
Дата8 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
551 $
Цена в валюте аукциона 440 CHF
Швейцария 20 франков 1935 LB "Вренели" на аукционе Leu - 8 сентября 2025
ПродавецLeu
Дата8 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
551 $
Цена в валюте аукциона 440 CHF
Показать цены
Показать цены
Показать цены
Показать цены
Показать цены
Показать цены
Показать цены
Показать цены
Показать цены
Показать цены
Показать цены
Показать цены
Показать цены
Показать цены
Показать цены
Показать цены
Показать цены
Показать цены
Показать цены
Где купить?
Швейцария 20 франков 1935 LB "Вренели" на аукционе Rio de la Plata - 19 сентября 2025
ПродавецRio de la Plata
Дата19 сентября 2025
СохранностьUNC
К аукциону
Швейцария 20 франков 1935 LB "Вренели" на аукционе Galleria Auctions Tokyo - 20 сентября 2025
ПродавецGalleria Auctions Tokyo
Дата20 сентября 2025
СохранностьMS64 PCGS
К аукциону
Швейцария 20 франков 1935 LB "Вренели" на аукционе HIRSCH - 26 сентября 2025
ПродавецHIRSCH
Дата26 сентября 2025
СохранностьAU
К аукциону
Швейцария 20 франков 1935 LB "Вренели" на аукционе HIRSCH - 26 сентября 2025
ПродавецHIRSCH
Дата26 сентября 2025
СохранностьAU
К аукциону
Швейцария 20 франков 1935 LB "Вренели" на аукционе Wójcicki - 3 октября 2025
Швейцария 20 франков 1935 LB "Вренели" на аукционе Wójcicki - 3 октября 2025
ПродавецWójcicki
Дата3 октября 2025
СохранностьUNC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1935 года LB "Вренели", разновидность - новодел (1945-1947)?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1935 года "Вренели" с буквами LB, разновидность - новодел (1945-1947), составляет 460 USD. В монете содержится 5,805 гр чистого золота, поэтому ниже 685,64 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1935 года "Вренели" с буквами LB, вариант - новодел (1945-1947)?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1935 года "Вренели" с буквами LB, вариант - новодел (1945-1947), основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1935 года "Вренели" со знаком LB. Новодел (1945-1947)?

Для продажи 20 франков 1935 года LB "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

