Монеты Швейцарии 1935 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 франков 1935 B Вренели
Средняя цена540 $
Продажи
014
Аверс
Реверс
20 франков 1935 LB ВренелиНоводел (1945-1947)
Средняя цена460 $
Продажи
5891
