20 франков 1922 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1922 года B "Вренели"? По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1922 года "Вренели" с буквами B составляет 560 USD. В монете содержится 5,805 гр чистого золота, поэтому ниже 685,64 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1922 года "Вренели" с буквами B? Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1922 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.