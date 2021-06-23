flag
20 франков 1910 года B "Вренели" (Швейцария, Конфедерация)

Аверс монеты - 20 франков 1910 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, КонфедерацияРеверс монеты - 20 франков 1910 года B "Вренели" - цена золотой монеты - Швейцария, Конфедерация

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,900)
  • Вес6,45 гр
  • Чистого золота (0,1866 oz) 5,805 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC375,000

Описание

  • СтранаШвейцария
  • ПериодКонфедерация
  • Номинал20 франков
  • Год1910
  • Монетный дворБерн
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость швейцарской монеты 20 франков 1910 года "Вренели" со знаком B. Это золотая монета периода Конфедерации. Рекорд цены принадлежит лоту 64708 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1020 USD. Торги состоялись 23 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Швейцария 20 франков 1910 B "Вренели" на аукционе Leu - 8 сентября 2025
ПродавецLeu
Дата8 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
551 $
Цена в валюте аукциона 440 CHF
Швейцария 20 франков 1910 B "Вренели" на аукционе Leu - 8 сентября 2025
ПродавецLeu
Дата8 сентября 2025
СохранностьAU
Цена
551 $
Цена в валюте аукциона 440 CHF
Швейцария 20 франков 1910 B "Вренели" на аукционе COINSNET - 31 августа 2025
ПродавецCOINSNET
Дата31 августа 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1910 B "Вренели" на аукционе Katz - 31 августа 2025
ПродавецKatz
Дата31 августа 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1910 B "Вренели" на аукционе Montenegro - 13 июня 2025
ПродавецMontenegro
Дата13 июня 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1910 B "Вренели" на аукционе Heritage - 10 июня 2025
ПродавецHeritage
Дата10 июня 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Швейцария 20 франков 1910 B "Вренели" на аукционе COINSNET - 24 мая 2025
ПродавецCOINSNET
Дата24 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1910 B "Вренели" на аукционе Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski - 6 апреля 2025
ПродавецGabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski
Дата6 апреля 2025
СохранностьMS66 NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1910 B "Вренели" на аукционе Aurora Numismatica - 18 марта 2025
ПродавецAurora Numismatica
Дата18 марта 2025
СохранностьMS67 NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1910 B "Вренели" на аукционе Numisbalt - 9 марта 2025
ПродавецNumisbalt
Дата9 марта 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Швейцария 20 франков 1910 B "Вренели" на аукционе Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski - 8 декабря 2024
ПродавецGabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski
Дата8 декабря 2024
СохранностьMS67 NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1910 B "Вренели" на аукционе Gabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski - 15 сентября 2024
ПродавецGabinet Numizmatyczny Krzysztof Jerzykowski
Дата15 сентября 2024
СохранностьMS66 NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1910 B "Вренели" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 17 июля 2024
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата17 июля 2024
СохранностьAU
Цена
Швейцария 20 франков 1910 B "Вренели" на аукционе Auction World - 14 июля 2024
ПродавецAuction World
Дата14 июля 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1910 B "Вренели" на аукционе Stack's - 15 мая 2024
ПродавецStack's
Дата15 мая 2024
СохранностьMS66 NGC
Цена
Швейцария 20 франков 1910 B "Вренели" на аукционе Leu - 26 февраля 2024
ПродавецLeu
Дата26 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
Швейцария 20 франков 1910 B "Вренели" на аукционе Sima Srl - 20 октября 2023
ПродавецSima Srl
Дата20 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1910 B "Вренели" на аукционе Aureo & Calicó - 6 июля 2023
ПродавецAureo & Calicó
Дата6 июля 2023
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1910 B "Вренели" на аукционе Coinhouse - 25 июня 2023
ПродавецCoinhouse
Дата25 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
Швейцария 20 франков 1910 B "Вренели" на аукционе Karamitsos - 18 июня 2023
ПродавецKaramitsos
Дата18 июня 2023
СохранностьXF
Цена
Швейцария 20 франков 1910 B "Вренели" на аукционе Heritage - 27 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата27 апреля 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Конфедерации 20 франков 1910 года B "Вренели"?

По последним данным на 11 сентября 2025 средняя стоимость золотой монеты 20 франков 1910 года "Вренели" с буквами B составляет 610 USD. В монете содержится 5,805 гр чистого золота, поэтому ниже 685,64 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 франков 1910 года "Вренели" с буквами B?

Информация о текущей стоимости швейцарской монеты 20 франков 1910 года "Вренели" с буквами B основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 франков 1910 года "Вренели" со знаком B?

Для продажи 20 франков 1910 года B "Вренели" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

